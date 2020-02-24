تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الزبادي بالنسكافيه

المقادير 1 x كوب زبادي

1 x معلقة كبيرة نسكافيه

1 x معلقة كبيرة سكر الطريقة: هنقوم بوضع الزبادي في إناء مناسب للخلط. .

هنضيف السكر والنسكافيه ونبدأ في الخلط حتى نحصل على الزبادي بالنسكافيه. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالزبادي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نسكافيه

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