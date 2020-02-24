تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى بالشوكولاتة سنيكرز

القاهرة - لايف استايل المقادير 500 x جرام بسكوت (دايجستيف او ما يعادل علبتين)

6 x عدد شيكولاتة (سنيكرز)

1 x كيس كريمة خفق

1 x كوب قشطة

1 x كيس كريم كراميل

½ x كوب زبدة

¼ x كوب لبن كامل الدسم الطريقة: هنطهن البسكوت كويس ونخلطه مع الزبدة ويوضع فى قاع الصينية ونضغطه كويس.

فى الخلاط هنضيف القشطة والكريم كراميل وكريمة الخفق واللبن ونضربهم كويس ونضيفهم فوق طبقة البسكوت فى الصينية.

هنقطع الشوكولانة السنيكرز لقطع صغيرة وندوبها فى حمام مائى مع القليل من الماء الساخن لحد ما تصبح سائلة وهنسيبها تبرد قليلا ونصبها على وجه الصينية.

هندخل الصينية الثلاجة لحد ما تبرد تماما وتقدم.. بالهنا والشفا Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ميلك شيك بالبسكوت تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بصلصة الكراميل

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