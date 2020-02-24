القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب سكر

1 x كيلو عنب (بناتي)

1 x عود قرفة

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون الطريقة: نقوم بغسل العنب جيداً وتصفيته، ثم نحضر وعاء ونقوم بوضع طبقات متبادة من العنب والسكر ويتركوا لمدة 3أو 4 ساعات.

يرفع العنب المنقوع في السكر على نار هادئة حتى يذوب السكر.

ثم نعلي النار ونضيف عصير الليمون ونقوم بإزالة الريم من وقت لأخر حتى تنضج المربى.

نرفع المربى من على النار ونضيف عود القرفة ونترك المربى لتبرد ثم تعبأ. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك بالليمون تعرفي على طريقة إعداد وتحضير عصير العنب الأحمر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مربى العنب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.