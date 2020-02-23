شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من سرطان القولون.. لو سنك أقل من 50 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن سرطان القولون والمستقيم أكثر شيوعاً بين كبار السن إلا أنه على مدى العشرين سنة الماضية زاد معدل الإصابة والوفيات بسرطان القولون بشكل كبير في الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 49 عاماً، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي، ووفقاً لما ذكره جراح القولون ماثيو كالادي، فإن سرطان القولون والمستقيم زاد انتشارهما من بين جميع السرطانات في المرضى الأصغر سناً قبل سن الخمسين.

ووفقاً للموقع لا توجد بيانات محددة تفسر زيادة معدلات الإصابة بسرطان القولون خاصة في صغار السن، لكن ارتفاع معدلات السمنة والاتجاهات الغذائية غير الصحية قد تكون عوامل.

وقال الدكتور كلادي: "نعلم أيضًا أن بعض الأنظمة الغذائية والبيئات قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى البالغين الأكبر سناً، قد يلعب هذا دورًا في الشباب أيضًا ، لأن وجباتنا الغذائية تتغير باستمرار وتتطور من جيل إلى جيل."

الوقاية من سرطان القولون

1-لا تتجاهل النزيف المستقيمي مع تغيرات الأمعاء

قال الدكتور كالادي: "نرى عددًا من المرضى الصغار الذين ربما تجاهلوا الأعراض في البداية أو قيل لهم إنهم أصغر من أن يصابوا بسرطان القولون والمستقيم، العديد من الحالات المتقدمة من سرطان القولون والمستقيم التي نراها هي في الشباب الذين خضعوا لتشخيص أو تأخر تقييم لهذا السبب."

ليس كل شخص مصاب بسرطان القولون والمستقيم يعاني من نفس الأعراض، ولكن أي نوع من التغييرات في الأمعاء المصحوبة بنزيف في المستقيم يجب أن يحثك على زيارة الطبيب، بما في ذلك:

-فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

-خلط الدم مع حركات الأمعاء.

-ألم البطن أو أعراض انسداد أخرى.

وأوضح الدكتور كالادى "لا تفترض أنك تعاني من البواسير إذا رأيت الدم على ورق التواليت أو في المرحاض، فلا يوجد شيء مثل النزيف" الطبيعي "، أخبر طبيبك حتى يتمكن من تقييمك على الفور ".

2- اعرف المخاطر وتاريخ الأسرة

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في كثير من الأحيان، لا تظهر لدى الأشخاص أعراض في المراحل المبكرة من سرطان القولون والمستقيم، عندما يكون العلاج أسهل.

من الأهمية بمكان تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالمرض، قد ينصح الفحص المبكر للبالغين الأصغر سنا في خطر كبير، يمكن لطبيبك المساعدة في تقييم المخاطر.

والتاريخ العائلى قد يجعلك عرضة للإصابة من المهم للغاية أن يعرف الجميع ما إذا كان أحد الأقارب قد عولج من سرطان القولون والمستقيم أو الاورام الحميدة في القولون.

خذ صحتك على محمل الجد ، حتى لو كنت في العشرينات من العمر.

توصي معظم هيئات الصحة في الولايات المتحدة بأن يبدأ الأشخاص بإجراء مناظير فحص القولون في سن 50، قامت جمعية السرطان الأمريكية مؤخراً بخفض سن البدء الموصى به إلى 45 عامًا.

3- أكل صحي وممارسة الرياضة والتوقف عن التدخين

الفواكه والخضروات الطازجة وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، تساعد في الحفاظ على صحة القولون.

لا يزال أمام الخبراء الكثير لمعرفة كيفية تأثير نمط الحياة على مخاطر القولون والمستقيم، والتقليل من اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة بشكل مفرط.

وإذا كنت تدخن - فقد حان وقت الإقلاع عن التدخين.