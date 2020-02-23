شرب القهوة قبل التمرين.. فكرة جيدة أم سيئة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ربما كثرت الأقاويل واختلفت الآراء بشكل كبير على مدار الفترة الماضية حول جدوى شرب القهوة من عدمه قبل ممارسة التمارين الرياضية، وما إن كان ينصح بتناولها قبل التمرين أم لا، والإجابة المختصرة ردا على كل هذه الأقاويل هي "نعم".

ويقول الباحثون إنه وفي حين أن القهوة عادة ما تكون جيدة تماما، بل ومفيدة أيضا، قبل ممارسة التمارين، فإنه لا يجب العودة لشربها بعد مغادرة صالة الألعاب الرياضية.

وعن السبب وراء ذلك، يقول المدرب الشخصي، ديفيد ميدلتون، إنه يرى كثيرين يبادرون بشرب القهوة بعد ممارسة التمارين، لكن ذلك أمر مرفوض تماما بالنسبة له، مقدما نصيحته في نفس الوقت بضرورة الاهتمام أولا بشرب الماء قبل الكافيين.

وبالنسبة لإيجابيات وسلبيات شرب القهوة قبل التمارين الرياضية فهي كما يلي:

* إيجابيات شرب القهوة قبل التمرين:

يمكنها تعزيز الأداء البدني للجسم

فبحسب مراجعة لدراسات أجرتها الجمعية الدولية للتغذية الرياضية، فإن الكافيين يعد وسيلة مساعدة في توليد الطاقة بشكل فعال لنشاط التحمل الأقصى المستدام، فضلا عن ثبوت فعاليته التامة في تحسين أداء الوقت التجريبي.

يمكنها المساهمة في زيادة التركيز

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ثبت أن الكافيين باعتباره من المنشطات الطبيعية يمكنه أن يعزز قدرة الإنسان على التركيز الذهني، اليقظة والوظائف المعرفية العامة.

يمكنها تعزيز شعور الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية

وهي الجزئية التي سبق أن أثبتتها دراسة أجريت بجامعة جريفيث في كوينزلاند، حيث توصل من خلالها الباحثون إلى أن شرب الكافيين قبل وبعد ممارسة التمارين الرياضية المعتدلة ساهم في زيادة كفاءة الطاقة وساعد على تحسين درجة الاستمتاع بالتمارين نفسها.

يمكنها الحد من ألم العضلات

توصل باحثون من جامعة رود آيلاند إلى أن الكافيين يساهم بشكل كبير في الحد من وجع العضلات بعد التمارين مقارنة بالعلاجات البديلة.

* سلبيات شرب القهوة قبل التمرين:

قد لا تكون القهوة هي الخيار الأفضل لمحبي ممارسة التمارين في المساء، ففي حين أنها قد تكون إضافة مرحبا بها في كثير من الحالات لأي نظام لياقة بدني، لكنها قد لا تكون كذلك حال كان الشخص يمارس تمارينه في وقت متأخر ليلا، حيث ينصح في العموم بضرورة التوقف عن شرب الكافيين قبل النوم بمدة تتراوح من 4 إلى 6 ساعات.