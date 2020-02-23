تعرفي على طريقة إعداد وتحضير نسكافيه

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة صغيرة ماء

2 x معلقة صغيرة سكر

1 x كوب لبن كامل الدسم (أو خالى الدسم)

1 x كوب ماء (مغلي)

1 x معلقة صغيرة نسكافيه (مليانه)

1 x رشة قرفة

1 x رشة كاكاو الطريقة: حط اللبن يغلى عالنار

ضيف فى الكوب النسكافيه و السكر و معلقه واحده صغيره مياه و قلبهم مده دقيقه لحد مالخليط يتقل فى التقليب

ضيف تاني معلقه ميا و قلب تانى لحد مايتقل و ضيف التالته. ممكن تقلب لحد مالبن يغلي.

ضيف اللبن عالنسكافيه و قلبه بالراحه فى اتجاه واحد لحد مالخليط يدوب بعدين زود الميا

حط رشة القرفه و الكاكاو على وش النسكافيه Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكاكاو بجوز الهند والكريمة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة

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