تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مشروب الموز بالشوكولاته

المقادير 5 x معلقة كبيرة كاكاو

3 x عدد ثلج

2 x عدد موز

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة سكر

1 x رشة فانيليا الطريقة: هنضرب كل المكونات فى الخلاط لحد ما نحصل على قوام ناعم.

هنصب العصير فى الأكواب مع الثلج ونزينه بشرائح الموز.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير هوت شوكلت بالكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوفان بالموز

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