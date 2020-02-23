تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشوكولاته

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x كوب كاكاو

2 x عدد بيضة

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب حليب كامل الدسم

1 x كوب سكر

1 x معلقة صغيرة باكينج بودر

1 x معلقة صغيرة باكينج صودا

1 x كوب زيت عباد شمس (أو ذرة)

1 x كوب دقيق

1 x عدد حليب مكثف (علبة)

1 x رشة ملح

1 x كوب ماء (ساخن) الطريقة: فى بولة هننخل الدقيق والباكينج باودر والباكينج صودا والكاكاو والملح كويس جدا (ننخلهم من مرتين ل 3 مرات).

فى بولة هنضيف الزيت والسكر ونضربهم كويس بمضرب البيض الكهربائى.

هنضيف البيض أثناء الخفق واحدة واحدة وبعد كده نضيف الفانيليا ونستمر بالخفق.

هنضيف كوب اللبن ونستمر بالخفق, وبعدين هنضيف خليط الدقيق بالتدريج مع الاستمرار بالخفق.

هنضيف كوب الماء الساخن مع الاستمرار فى الخفق لحد ما نحصل على قوام سائل قليلا ومتجانس.

هنضيف الخليط لقالب التشيز كيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة.

أول ما تخرج الكيكة هنخرمها كلها من فوق بشوكة ونرش عليها الحليب المكثف ونستنى تشربه كله.

بعد كده ممكن نزين وجه الكيكة بالكريمة المخفوقة وصوص الكراميل.. بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلو الكاكاو تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

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