القاهرة - لايف استايل
المقادير
500 x كيلو لبن كامل الدسم
3 x معلقة كبيرة نشا
3 x عدد تفاحة (حمراء)
2 x كوب ماء
¾ x كوب سكر
½ x معلقة صغيرة قرفة
¼ x كوب سكر
الطريقة:
نقوم بوضع الحليب والسكر معا على نار متوسطة.
نقوم بخلط النشا مع ربع كوب ماء بارد.
عندما يقترب الحليب من الغليان نضيف خليط النشا ونقلب سريعا بواسطة معلقة خشبية.
عندما يغلظ القوام يرفع من على النار و يصب في أكواب تقديم، بحيث نملأ نصف الكوب فقط ويترك ليبرد ثم نحفظه في الثلاجة.
يقشر التفاح ويقطع مكعبات صغيرة.
نقوم بوضع كوب ونصف ماء مع السكر والقرفة ونقلبهم جيدا ونرفعهم على النار ونضيف اليهم التفاح ونتركهم مع التقليب المستمر حتى ينضج التفاح.
تحل النشا في نصف كوب الماء الآخر ونضيفه الى خليط التاح بعد ما نتأكد من تماما النضج.
نقلب بمعلقة خشبية حتى يغلظ قوام التفاح، ونتركه يبرد قليلا ثم نصبه فوق مهلبية الحليب ونحفظه في الثلاجة حوالي ساعة الى ساعتين قل التقديم، ويقدم بارد.
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك التفاح
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بقلاوة بالجوز والقرفة
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية باللبن والتفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.