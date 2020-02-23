تعرفي على طريقة إعداد وتحضير بودينج البلح

القاهرة - لايف استايل
المقادير
3 x معلقة كبيرة زبدة
2 x عدد بيضة (مخفوقة)
1 ½ x كوب دقيق
1 x كوب سكر بنى (للصوص)
1 x معلقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
1 x معلقة صغيرة فانيليا
¾ x كوب ماء
½ x كوب سكر بودرة
½ x كوب كريمة لبّاني (للصوص)
¼ x كيلو تمر (منزوع النواة ومقطع)
الطريقة:
فى وعاء على النار نضع البلح والماء ونتركة حتى يغلى.
ثم يرفع من على النار ونضيف البيكربونات مع التقليب ثم نترك الخليط جانبا حتى يبرد.
فى وعاء عميق نضع الزبد والسكر ونخفق بالمضرب الكهربائى حتى يتجانسوا ويصبح القوام هش.
ثم نضيف البيض واحدة تلو الاخرى مع الخفق المستمر ونضيف الفانيليا ونخفق.
ثم نضيف لخليط البيض البلح مع السائل والدقيق ونقلب حتى يتجانسوا.
نضع خليط البودينج فى صينية مدهونة بالزبد ومفروشة بورق الزبد.
وتوضع الصينية فى الفرن عند درجة حرارة 180 لمدة 45 أو لحين أن تنضج.
لعمل الصوص نضع السكر البنى والكريمة والزبد فى وعاء على النار ونقلب حتى يغلى المزيج ثم نهدى النار ويترك لمدة خمس دقائق ثم يرفع من على النار.
نترك البوديج حتى يبرد تماما ثم يوزع فوقة الصوص ويقطع ويقدم مع أيس كريم الفانيليا بالهنا والشفا.
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