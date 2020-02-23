تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج إيراني

القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x عدد بصلة مفرومة

3 x كوب أرز عادى

1 x معلقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1 x عدد دجاجة كاملة (كبيرة مقسمة على 4)

1 x كوب صلصة طماطم

1 x كوب عصير طماطم

1 x معلقة صغيرة زعفران الطريقة: نقوم بنقع قليل من الزعفران في ماء بارد، ثم نحضر حلة كبيرة ونضع فيها قطع الدجاج ونضيف عليها البصل المفروم على نار هادئة وتقلب حتى يتغير لون الدجاج.

ثم نقوم بخلط الصلصة وصلصة الطماطم والزعفران والملح والفلفل مع قليل من الماء، ويضافوا على الدجاج ويتركوا لمدة ساعة على نار هادئة.

نسوي الأرز ونأخذ منه كمية ونخلطة بباقي الزعفران ونخلطهم مع باقي كمية الأرز، ونحضر طبق نضع الأرز وفوقه خليط الدجاج ويقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالطماطم

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