تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج الكورما الهندى

القاهرة - لايف استايل المقادير 10 x عدد صدور دجاج مخلية (مقطعة قطع صغيرة)

6 x عدد فص ثوم (مفروم)

2 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (والأفضل أبيض)

1 x معلقة كبيرة جارام ماسالا

1 x معلقة صغيرة كمون

1 x معلقة صغيرة حبهان (مطحون)

1 x عدد بصلة (مفروم ناعم)

1 x كوب حليب جوز الهند

1 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

1 x معلقة كبيرة نشا

1 x كوب زبادي

1 x معلقة كبيرة جنزبيل (مبشور)

½ x معلقة صغيرة شطة

½ x معلقة صغيرة قرنفل (مطحون)

½ x كوب لوز (مقطع شرائح ومحمص)

¼ x كوب ماء (بارد) الطريقة: هننقع قطع الدجاج فى الزبادى وهنضيف عليه نصف كمية البهارات ما عدا الملح والفلفل ونقلبه كويس ويترك فى التتبيلة ساعتين على الأقل فى الثلاجة.

فى حلة صغيرة على النار هنضيف 3 معالق كبار زيت وهنضيف باقى البهارات ما عدا الملح والفلفل ونقلبها كويس.

بعد كده هنضيف الثوم والبصل والجنزبيل المبشور وهنقلبهم كويس فى الزيت لمدة دقيقتين.

هنضيف الدجاج المنقوع بالزبادى ونقلب كويس لحد ما الدجاج يستوى.

هندوب النشا فى ربع كوب ماء بارد ونضيفه على الدجاج وهنضيف كمان حليب جوز الهند ومعلقة صلصة طماطم واللوز المحمص والملح والفلفل وهنقلب الخليط ونسيبه يغلى لمدة دقيقتين.

هنزين دجاج الكورما بالكزبرة الخضراء وقرون الفلفل الحمراء وبكده يبقى جاهز للتقديم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سندويشات كودو الدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش الجبن السويسري بالطماطم والجرجير

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