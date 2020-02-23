القاهرة - لايف استايل
المقادير
4 x معلقة كبيرة صويا صوص
4 x عدد اوراك دجاج مخلية
3 x معلقة كبيرة خل
3 x معلقة كبيرة ماء
2 x معلقة كبيرة عسل نحل
2 x معلقة صغيرة جنزبيل (طازه مهروس)
2 x معلقة كبيرة زيت ذرة
1 x عدد فص ثوم مهروس
الطريقة:
في طبق غويط هنضيف العسل و الصويا صوص و الخل و الماء و الجنزبيل و الثوم المهروس و نتبل الدجاج فيهم و نحطها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة
نطلع الدجاج و نحطها على ورق مطبخ لحد ما تصفي التتبيلة كويس
هنسخن الزيت في الطاسة و نضيف فيها الدجاج على الجنب اللي فيه الجلد على نار متوسطة لحد ما يبقى لونها بني
هنوطي علىها النار و نقليها على الجنب التاني اللي مفيهوش جلد
بعد ما تستوي من الناحية التانية هنزود التتبيلة و نخفض النار جدا و نسيبها 5 دقايق و بعدين نعلي النار شوية علشان الصوص يتقل. حوالي دقيقتين. نشيلها من عل النا. كده تمام. بالهنا و الشفا
قد يهمك أيضا:
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ساندويش دجاج بارد
تعرفي على طريقة إعداد وتحضير لوبيا بالزيت والثوم
كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج الترياكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.