تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دجاج الترياكي

المقادير

4 x معلقة كبيرة صويا صوص

4 x عدد اوراك دجاج مخلية

3 x معلقة كبيرة خل

3 x معلقة كبيرة ماء

2 x معلقة كبيرة عسل نحل

2 x معلقة صغيرة جنزبيل (طازه مهروس)

2 x معلقة كبيرة زيت ذرة

1 x عدد فص ثوم مهروس

الطريقة:

في طبق غويط هنضيف العسل و الصويا صوص و الخل و الماء و الجنزبيل و الثوم المهروس و نتبل الدجاج فيهم و نحطها في الثلاجة لمدة 15 دقيقة

نطلع الدجاج و نحطها على ورق مطبخ لحد ما تصفي التتبيلة كويس

هنسخن الزيت في الطاسة و نضيف فيها الدجاج على الجنب اللي فيه الجلد على نار متوسطة لحد ما يبقى لونها بني

هنوطي علىها النار و نقليها على الجنب التاني اللي مفيهوش جلد

بعد ما تستوي من الناحية التانية هنزود التتبيلة و نخفض النار جدا و نسيبها 5 دقايق و بعدين نعلي النار شوية علشان الصوص يتقل. حوالي دقيقتين. نشيلها من عل النا. كده تمام. بالهنا و الشفا

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