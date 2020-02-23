تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سوشي رولز

المقادير

200 x جرام سالمون مدخن (أو فريش مقطع رفيع)

100 x جرام مخلل جنزبيل (أو حسب الحاجة)

8 x عدد ورق طحالب بحرية (ورق النورى)

4 x عدد أصابع كابوريا

3 x معلقة كبيرة خل الأرز (أو خل أبيض)

3 x معلقة كبيرة مايونيز يابانى (أو جبن كريمى)

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x كوب ماء

1 x كوب أرز السوشى (أو أرز مصرى قصير الحبة)

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1 x عدد أفوكادو (مقطع رفيع جدا)

1 x عدد خيار (ننزع منه البذر ونقطعة رفيع جدا)

الطريقة:

نغسل الأرز ونضعة فى اناء مع الماء على النار حتى الغليان ثم نغطيه ونخفض النار حتى ينضج.

نخلط الخل والسكر والملح (خليط الخل).

نرفع الارز من عالنار ثم ننقله في وعاء زجاجي كبير ثم أقلب عليه خليط الخل السابق عمله ببطء حتى نفرق كتل الأرز.

نقسم ورقة الطحالب البحرية الى نصفين وعلى حصيرة لف السوشي نفرد الورقة بحيث يكون الجانب اللامع لأسفل وتكون بالعرض

ضع بجانبنا طبق صغير فيه ماء بارد الأرز على ورق النوري حتى لا يلتصق.

نبدأ بفرد طبقة من الأرز على ورق النوري بعد أن نغمس ايدينا في الماء البارد قبل الفرد حتى لايلتصق الارز في ايدينا مع مراعاة ترك حوالي ٢سم من الجانب البعيد عني من ورق النوري عند فرد الارز دون وضع اي أرز فيها.

في الجانب القريب مني من ورقة النوري التي عليها الأرز أضع صف عرضي من المايونيز الياباني او الجبن الكريمي ثم ما أريد من (سالمون طازج وافوكادو مثلا، او خيار مع أصابع الكابوريا، أو أفوكادو وخيار... إلخ من الخيارات(سي فوود مع خضار او خضار فقط))

عن طريق الحصيرة نبدأ في لف السوشي على شكل اسطوانة (بقدر الامكان مربعة الجوانب) ونقفل كويس واحنا بنلف... ثم نبل اصبعنا بالماء وندهن الطرف البعيد من ورق النوري الذي لم نفرد عليه الارز بالماء ونلصقه على سطح رول السوشي.

نغمس السكين المسنون جيدا في ماء مثلج ونقطع الرول لدوائر سمكها ١.٥ سم تقريبا ونضعها في طبق التقديم مع الصويا صوص والواسابي ومخلل الجنزبيل. وبالهناء والشفاء

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير أرز مشخول بالدجاج

تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كابوريا مشوية