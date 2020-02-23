القاهرة - لايف استايل المقادير 3 x معلقة كبيرة زبدة

3 x كوب حليب كامل الدسم

3 x معلقة كبيرة دقيق

2 x كوب جبنة شيدر (مبشورة)

1 x كيس مكرونة (مسلوقة ألدينتى)

½ x كوب كريمة لبّاني

½ x كوب جبنة موزريلا

½ x كوب جبنة بارميزان الطريقة: تذوب الزبدة في إناء ونضيف الدقيق ونقلب على نار متوسطة حتى ينضج الدقيق ويصبح بلون ذهبي.

نضيف الحليب بشكل تدريجي مع التقليب المستمر ثم نضيف الكريما والملح والفلفل ونقلب حتى يغلظ القوام.

نرفع البشاميل من على النار ونضيف كوب ونصف من كمية الجبن الشيدر وربع كوب من الجبن البارميجان وربع كوب من الجبن الموتزريلا ونقلب.

نضيف المكرونة ونقلب.

نضع الخليط في صينية بايركس وننثر على الوجه بقية كمية الأجبان الشيدر والبارميجان والموتزريلا.

تطهى في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي ويقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المكرونة بالدجاج تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مناقيش بالجبنة الرومى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ماك اند تشيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.