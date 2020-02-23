تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الفاصوليا الخضراء

القاهرة - لايف استايل
المقادير
2 x عدد فص ثوم مهروس
2 x معلقة كبيرة زبدة
1 x رشة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)
1 x معلقة صغيرة قشر ليمون (مبشور)
1 x معلقة كبيرة عصير ليمون
1 x رشة ملح (أو حسب الرغبة)
1 x عدد بصل (شرائح)
1 x معلقة كبيرة الصوص الحار
½ x كيلو فاصوليا خضرا (مغسولة ومقطعة)
الطريقة:
تغسل الفاصوليا جيدا وتقطع لأنصاف.
توضع فى مصفاة وتوضع المصفاة فوق حلة بها ماء مغلى وتغطى المصفاة جيدا ونترك الفاصوليا تطهى على البخار حتى تلين.
ترفع من على النار وتغسل بالماء البارد حتى تتوقف عملية الطهى وتترك جانبا حتى تصفى تماما.
فى طاسة على النار نضع الزبد ثم البصل ثم الثوم ونقلب حتى يذبلوا ثم نضيف الفاصوليا ونقلب.
ثم نضيف عصير الليمون والصوص الحار ونتبل بالملح والفلفل وترفع من على النار.
تغرف فى طبق التقديم ونوزع فوقها قشر الليمون وتقدم بالهنا والشفا.
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