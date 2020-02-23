شكرا لقرائتكم خبر عن ما يجب عليك فعله عند الإصابة بفيروس الأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تؤدي الأنفلونزا في بعض الأحيان إلى الوفاة، وغالبًا ما يشعر الأشخاص المصابون بالأنفلونزا بالحمى، أو السعال، والتهاب الحلق، وسيلان أو انسداد الأنف، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع، والتعب، قد يصاب بعض الأشخاص بالتقيؤ والإسهال، رغم أن هذا أكثر شيوعًا عند الأطفال أكثر من البالغين.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، من المهم الإشارة إلى أنه ليس كل المصابين بالأنفلونزا مصابين بالحمى.



البقاء فى المنزل امر ضرورى

ماذا علي أن أفعل إذا مرضت؟

معظم المصابين بالأنفلونزا يعانون من مرض خفيف ولا يحتاجون إلى رعاية طبية أو أدوية مضادة للفيروسات، إذا مرضت بأعراض الأنفلونزا، في معظم الحالات، يجب عليك البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين باستثناء الحصول على الرعاية الطبية.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من أعراض الأنفلونزا وكنت في مجموعة شديدة الخطورة، أو كنت مريضًا للغاية أو قلقًا بشأن مرضك، فاتصل بالطبيب المعالج.

بعض الأشخاص معرضون لخطر كبير ومن المضاعفات الخطيرة المرتبطة بالأنفلونزا (بما في ذلك الأطفال الصغار والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة)، هذا صحيح بالنسبة لكل من إصابات الإنفلونزا الموسمية وفيروسات الإنفلونزا الجديدة، إذا كنت في مجموعة عالية الخطورة وتعاني من أعراض الأنفلونزا، فمن الأفضل لك الاتصال بطبيبك في وقت مبكر من مرضك، ذكّرهم بحالة ارتفاع خطر الإصابة بالأنفلونزا.

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ويوصي مركز السيطرة على الأمراض بأن الأشخاص المعرضين لخطر كبير من المضاعفات يجب أن يحصلوا على العلاج المضاد للفيروسات في أقرب وقت ممكن، لأن الفائدة أكبر إذا بدأ العلاج في غضون يومين بعد ظهور المرض.

هل أحتاج إلى الذهاب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت مريض بمرض خفيف؟

لا يجب استخدام غرفة الطوارئ للأشخاص المصابين بمرض شديد، يجب ألا تذهب إلى غرفة الطوارئ إذا كنت تعاني من مرض بسيط، إذا كانت لديك علامات التحذير في حالات الطوارئ من مرض الأنفلونزا، يجب عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ. إذا مرضت بأعراض الأنفلونزا وتعرضت لمخاطر مضاعفات الإنفلونزا أو كنت قلقًا بشأن مرضك، فاتصل بالطبيب المعالج للحصول على المشورة، إذا ذهبت إلى غرفة الطوارئ ولم تكن مصابًا بالأنفلونزا، فقد تصاب بها من الأشخاص المصابين بها.

هل هناك أدوية لعلاج الأنفلونزا؟

نعم، هناك أدوية قد يصفها لك الطبيب لعلاج الأنفلونزا المسماة "الأدوية المضادة للفيروسات". هذه الأدوية يمكن أن تجعلك أفضل بشكل أسرع، وقد تمنع أيضًا المضاعفات الخطيرة.

كم من الوقت يجب أن أبقى في المنزل إذا كنت مريضًا؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بالبقاء في المنزل لمدة 24 ساعة على الأقل بعد اختفاء الحمى، ويجب عليك البقاء في المنزل من العمل، والمدرسة، والسفر، والتسوق، والمناسبات الاجتماعية، والتجمعات العامة.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الامريكي" CDC"، أيضًا بعدم إعطاء الأطفال والمراهقين (أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أقل) مصابًا بالأنفلونزا أو يشتبه في إصابتهم بالأنفلونزا، الأسبرين (حمض الأسيتيل الساليسيليك)، أو أي منتجات تحتوي على الساليسيلات، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات نادرة وخطيرة للغاية.

ماذا علي أن أفعل أثناء مرضى؟

الابتعاد عن الآخرين قدر الإمكان للحيلولة دون إصابتهم، إذا كان يجب عليك مغادرة المنزل، على سبيل المثال للحصول على رعاية طبية، وارتداء قناع الوجه إذا كان لديك واحد، أو تغطية الفم والانف عند السعال أو العطس بمنديل، اغسل يديك كثيرًا لمنع انتشار الأنفلونزا إلى الآخرين.