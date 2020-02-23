أجهزة تعقيم بمطار بيروت لمكافحة "كورونا"

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العين الإخباريةالأحد 2020/2/23 10:11 م بتوقيت أبوظبي
مطار بيروت الدولي
اتخذت السلطات اللبنانية إجراءات وقائية جديدة خشية انتشار فيروس "كورونا المستجد" جراء حركة المسافرين، حيث قامت بتركيب أجهزة تعقيم تلقائية حديثة للممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في مطار بيروت الدولي.
وذكرت الحكومة اللبنانية، في بيان، الأحد، أن عدد أجهزة التعقيم التي جرى تركيبها في المطار، بلغ 22 جهازاً، تقوم بعملية تعقيم تلقائية وبشكل دائم ومستمر لكل الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، بهدف الحد من انتشار الأمراض، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تركت ارتياحاً كبيراً لدى المسافرين.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أنها ستصدر نشرة يومية للإعلان عن آخر المستجدات بشأن فيروس "كورونا الجديد".
وكانت الوزارة قد اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، مركزاً رئيسياً للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وجهزت غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.
وسجل لبنان، السبت، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، والحالة المصابة سيدة لبنانية وصلت لبيروت قادمة من مدينة قم الإيرانية.
وقرر وزير الاقتصاد اللبناني، راوول نعمة، منع تصدير أدوات أو معدات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، وتشمل القفازات المطاطية، وكمامات الوجه، وأجهزة التنفس، والأقنعة الواقية للوجه.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن ذلك جاء "تداركا لأي أثر سلبي قد يصيب صحة المواطنين جراء عدم تأمين معدات الحماية الشخصية الطبية اللازمة، ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة".
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