تنسيق فلسطيني إسرائيلي "طبي" لمواجهة كورونا

تنسق السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية طبياً لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتشاره، بعد شائعات عن تسلل المرض إلى البلدين، دون الكشف عن أي حالات تحمل هذا الفيروس.

وقالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله، الأحد، إن "هناك تنسيق فقط في حالة كورونا، لأن الأمراض المعدية تكون عابرة للحدود، ولدينا تنسيق ثنائي مع كل من مصر، والأردن، وأيضاً مع إسرائيل".

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن التنسيق الطبي مع إسرائيل هو "في موضوع فيروس كورونا فقط لا غير".

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية في الوزارة أجرت خلال اليومين الماضيين 79 فحصاً لحالات مشتبه بإصابتها بالفيروس، كان آخرها، السبت، وجرى أخذ 51 عينة من مدينة بيت لحم، و8 عينات من أريحا، مؤكدة: "كانت جميع النتائج التي صدرت سلبية، أي أن أصحابها غير مصابين".

وكانت موجة من الذعر سادت فلسطين وإسرائيل خلال اليومين الماضيين، بعد اكتشاف السلطات في كوريا الجنوبية إصابة 9 من مواطنيها بالفيروس بعد قدومهم من زيارة إلى إسرائيل وفلسطين.

ولفتت إلى أن "الوزارة أعلنت حالة طوارئ وطنية للتصدي للفيروس، وتم تفعيل الاستراتيجية الوطنية للاستجابة للطوارئ في حالة الأمراض المعدية".

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وذكرت الوزيرة أنه "تم وضع آلية للتعامل مع القادمين من 10 دول وهي: الصين، واليابان، وهونج كونج، وتايلاند، وتايوان، وسنغافورة، وماليزيا، والفلبين، وكوريا الجنوبية، ومكاو".

وقالت "الكيلة": "في حال وصول أحد القادمين من الدول المذكورة يتم أخذ عينة منه وفحصها، ويبقى في الحجر الخاص بأخذ العينات لحين صدور النتيجة، والتي عادة ما تستغرق 4 ساعات".

وأوضحت: "إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، فيتم إرساله إلى الحجر الصحي في الأكاديمية بأريحا، والذي جرى تجهيزه لاستقبال هؤلاء المواطنين لمدة 14 يوماً منذ خروجهم من الدولة الموبوءة، ثم يتم إجراء الفحص النهائي له بعد انقضاء فترة الحجر".

وأضافت: "وإذا كانت النتيجة النهائية سلبية أيضاً، فيتم إرساله إلى منزله ليعيش حياته الطبيعية، وفي حالة كانت نتائج الفحص إيجابية، أي أن صاحبها مصاب بالفيروس، فيتم وضعه في الحجر الخاص بالمصابين، وهو مختلف عن حجر الأكاديمية لتقديم العلاج والعناية الصحية اللازمة".

ومن جهتها، حظرت وزارة الداخلية الإسرائيلية دخول مسافرين أجانب مكثوا في كوريا الجنوبية أو اليابان خلال الأسبوعين الماضيين، إلى إسرائيل.

وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي إن" دخولهم سيُمنع في المنافذ كافة، الجوية والبرية والبحرية".

وتقدمت كوريا الجنوبية بشكوى رسمية لإسرائيل ضد قرارها حظر دخول مواطنين كوريين جنوبيين إلى أراضيها، لمنع تفشي فيروس كورونا فيها، كما قدمت اليابان احتجاجاً مشابهاً.