احتجاز 5 أتراك بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بـ"كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتجزت السلطات التركية، الأحد، 5 أشخاص في الحجر الصحي بولاية "وان" جنوب شرقي البلاد، والقريبة من الحدود الإيرانية؛ للاشتباه في إصابتهم بفيروس "كورونا المستجد".

ووفقاً للموقع الإلكتروني لصحيفة "غزته دوفار" فإن الأشخاص الـ5 بينهم قادمون من إيران خضعوا للحجر الصحي داخل أحد المستشفيات بالولاية، للاشتباه في إصابتهم بالفيروس؛ نتيجة لمعاناتهم من ارتفاع في درجات الحرارة.

وأعلنت إيران، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد إلى 8، بالإضافة إلى 43 حالة إصابة.

فيما سجلت الصين انخفاضاً آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد خارج بؤرة تفشيه، فيما تعافى نحو 23 ألفا من المرض حول العالم.

وارتفع إجمالي الإصابات في العالم إلى 78726 حالة حتى الآن، لكن مسؤولي الصحة حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تراجع تفشي المرض.