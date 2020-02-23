تعرف علي أهم النصائح الجديدة من الصحة العالمية لتجنب العدوى بفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، ما زال تفشي فيروس كورونا " COVID-19 " يتطور، ولا يزال يمثل حالة طوارئ ذات أهمية دولية للصحة العامة، كما أعلنها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وينصح بشدة جميع الدول، بالتحضير للاستجابة للحالات الإضافية واحتمال انتقالها على نطاق واسع، وفقًا لخطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لفيروس كورونا الجديد" COVID-19".

وأوصت منظمة الصحة العالمية، الناس للحد من التعرض لمجموعة من الأمراض، ونقلها من خلال اتباع الاحتياطات المعتادة للنظافة.

ووضعت عدة خطوات جديدة لمنع نقل العدوى

بفيروس كورونا

وهى كالتالي:

أولا: اتباع النظافة العادية لليدين وغسلها بالماء والصابون باستمرار.

ثانيا: تغطية الفم والأنف عند السعال والعطاس.

ثالثا: تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص يظهر عليه أعراض مرض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

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رابعا: تجنب الاتصال الوثيق مع الأشخاص الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

خامسا: تجنب الاتصال غير المحمي مع حيوانات المزرعة أو الحيوانات البرية.

سادسا: يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض العدوى التنفسية الحادة ممارسة آداب السعال "بالحفاظ على المسافة وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس بالأنسجة أو الملابس والتى يمكن التخلص منها، وغسل اليدين بعده.

سابعا: داخل مرافق الرعاية الصحية، تعزيز ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها في المستشفيات، خاصة في أقسام الطوارئ.

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