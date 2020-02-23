خط ساخن للرد على استفسارات "كورونا" بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تخصيص خط ساخن برقم 105 لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس "كورونا المستجد" وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس.

وقالت الوزارة، في بيان لها الأحد، إن فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، مضيفة: "ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العطس والرشح والكحة".

وأوضحت أن أعراض المرض تتمثل في الحمى والسعال وضيق التنفس واحمرار العينين، مؤكدة: "إذا ظهرت الأعراض عليك استشارة الطبيب أو التوجه إلى أقرب مستشفى".

وكانت الوزارة قد أعلنت تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أي أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

من جانبه، حذّر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية من انتشار نصائح مغلوطة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع فضائية مصرية، أن منظمة الصحة العالمية نشرت إجراءات الوقاية اللازمة ومن بينها الاهتمام بنظافة الأيدي وشرب الماء، وعدم تجاهل أي مشاكل صحية بالجسم، خاصةً الجهاز التنفسي.

وشدد على ضرورة تجنب ارتداء الكمامات لوقت طويل، مع التعرض للهواء النقي في الوقت نفسه.

فيما أكدت الوزارة أنها تراقب وترصد من خلال إدارة التفتيش الصيدلي أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلي، وعند حدوث نقص في أي منها يتم العمل من خلال محورين؛ ‏هما إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، وضبط التوزيع ومتابعته، وتشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

كما نصحت وزارة الصحة المصرية رعاياها بعدم السفر إلى البلدان الموبوءة إلا عند الضرورة.

وأصدرت مجموعة من الإرشادات الصحية للحد من انتشار الفيروس، وهي: الحفاظ على غسل اليدين جيداً بالماء والصابون، أو المواد المطهرة الأخرى خاصةً بعد السعال أو العطس.

ونصحت كذلك بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص يعاني العوارض المذكورة أو الالتهاب التنفسي الحاد، واستخدام المنديل لتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس.