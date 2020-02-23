شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء مهمة للحفاظ على سلامة طفلك داخل المنزل.. نصائح من الصحة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة السعودية خلال موقعها الرسمي بعض النصائح والاسعافات الأولية للحفاظ علي الأطفال عند تعرضهم لأي مشاكل صحية، موضحة أن أكثر الحوادث شيوعًا، هي العبث بالمواد الكيميائية كالأدوية أو المنظفات، وأيضا المشاكل المتعلقة بالألعاب كابتلاع أشياء بلاستكية، كما أن تعرضهم للسقوط المفاجئ علي الأسطح الصلبة، وتعرضهم للحروق.

وأضافت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها بعض الأشياء والإصابات والحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها الأطفال في أي وقت، وبعضها له مسببات واضحة والبعض الآخر قد لا تتم ملاحظته، مقدمة بعض الإرشادات الوقاية من الحوادث في كل من الأماكن التالية:

أولا: المطبخ

نصحت وزارة الصحة السعودية بضرورة إخراج الأطفال من المطبخ أثناء الطهي، وإبعاده مقابض البوتاجاز حتي لا يتعرض للحرق نتيجة ارتفاع درجة حرارته، وأيضا يجب إبعاد الأطعمة الساخنة عن الأطفال وخاصة الشوربة لانها شيء سائل يسهل رميه علي الطفل وتسبب الحرق، وأخيرا يجب إبعاد الأدوات الحادة عن الأطفال، أو وضعها في خزائن مقفلة حتي لا تتعرض حياته للخطر.

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ثانيا: غرفة النوم

يجب أن يكون السرير الذي ينام عليه الطفل مزود بحواجز للحد من تعرضه للسقوط خلال النوم.

ثالثا..دورات المياه "الحمام"

وأكدت وزارة الصحة السعودية علي ضرورة مراقبة الطفل بشكل مستمر عند الاستحمام والامساك به جيدا، حتي لا يتعرض للخبط أو فتح الدماغ، وأيضا عند استحمام الطفل يجب التأكد من درجة حرارة الماء قبل استحمام الطفل لتجنب الحروق، كما أنه يجب إبعاد الأدوات الكهربائية مثل مجفف الشعر عن الماء حتي لا تتعرض الماء للكهرباء، ويزيد فرص تعرض الطفل للخطر، وعند النوم ينصح بغلق جميع الأبواب الخاصة بدورات الماء.

رابعا: القوابس الكهربائية

وأشارت وزارة الصحة السعودية، إلى ضرورة تغطية القوابس الكهربائية الغير مستخدمة بأغطيتها الخاصة، وتنظيم الأسلاك داخل عوازل مخصصة لها وإبعادها عن مسار عربات الأطفال.