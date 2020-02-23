نقص الحديد عند الأطفال.. 9 أعراض و5 مصادر لتعويضه

يعد نقص الحديد من أكثر المشكلات التي يعاني منها الأطفال وتتسبب في فقر الدم والأنيميا.

ويرجع ذلك إلى أن الحديد من أهم المعادن التي تساعد على نمو الطفل، حيث إنه مهم لبناء الجسم وتكوين العضلات، ولهذا يجب الحفاظ على المعدل الطبيعي من الحديد.

وينتج نقص الحديد بالجسم عن بعض الأسباب، التي سنتعرف عليها عبر السطور التالية، بالإضافة لأعراض نقص الحديد عند الأطفال، وأهم مصادر تعويض هذا النقصان.





أسباب نقص الحديد عند الأطفال:

وجود أمراض بالجهاز الهضمي خاصة بالأمعاء الدقيقة، يتسبب في نقص الحديد لدى الأطفال.

قلة تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد والتي تؤثر على نسبته بالجسم.

تناول كمية كبيرة من الحليب أو منتجات الألبان خلال اليوم يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم، والذي يقلل من امتصاص الحديد بالدم.

انخفاض الوزن عند الولادة يتسبب في نقص كمية الحديد بالجسم، مما يعرض الطفل إلى الإصابة بالأنيميا.

الاعتماد على الأطعمة النباتية وقلة تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين تؤدي إلى فقر الدم ونقص الحديد بالجسم عند الأطفال.

سوء التغذية والاعتماد على الأطعمة السريعة.

إصابة الأمهات بفقر الدم أثناء فترة الرضاعة يؤثر على الطفل، مما يعرضه إلى نقص الحديد.

أعراض نقص الحديد عند الأطفال:

تغير لون الوجه، حيث يصبح شاحبا.

الفقدان في الشهية بشكل ملحوظ.

وجود اضطرابات في ضربات القلب.

يظهر على الطفل حالة من الضعف العام.

التغير في درجة الحرارة بجسم الطفل.

الشعور بالدوخة والصداع بشكل متكرر.

يؤثر نقص الحديد بالجهاز المناعي لدى الطفل، مما يؤدي إلى التأخر في النمو العقلي.

حدوث التهابات متكررة.

البطء في معدل النمو.

5 مصادر لتعويض نقص الحديد:

اللحوم والدواجن:





يجب أن يتناول الطفل اللحوم الخالية من الدهون، والتي تحتوي على البروتينات، مما يؤدي إلى امتصاص الحديد بالدم، ويعتبر أفضل مصدر لها اللحوم والدواجن خاصة لحم البقر والكبد.

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الفاصولياء:





تعد الفاصولياء من البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن من بينها الحديد، ولهذا يجب التنويع في تقديم الأطباق التي تحتوي على الفاصولياء، مما يعزز تعويض فقدان الحديد بالجسم لدى الأطفال.

الحبوب المشبعة:





تناول الحبوب المشبعة مثل الشوفان يساعد على تعزيز نسبة الحديد بالجسم مما يقي من الإصابة بالأنيميا، ولهذا بإمكانك تحضير وجبات غذائية تحتوي على حبوب الشوفان أو الكينوا أو بذور الكتان.

الخضراوات الورقية:





تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة على نسبة عالية من الحديد بالإضافة إلى المعادن والفيتامينات الأخرى، ويجب عليك الحرص على تقديم الخضراوات الورقية في أطباق السلطة، وأيضا السبانخ تعد من أفضل الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد مما يعوض نقص الحديد لدى الأطفال.

الفواكه المجففة:





تناول الفواكه المجففة مثل الزبيب والتين وغيرها يساعد على تعويض نقص الحديد بالجسم، ولهذا ينصح بتقديمها إلى الأطفال بشكل يومي حتى يتم الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.