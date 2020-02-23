جفاف الحلق.. 5 أسباب و4 علاجات طبيعية

جفاف الحلق من المشكلات الشائعة في فصل الشتاء، وقد يكون بسيطا أو مزمنا.

ويمكن أن ينتج جفاف الحلق عن التعرض إلى الجراثيم والفيروسات، وأيضا عدوى الجهاز التنفسي.

عبر السطور التالية سنتعرف على أسباب جفاف الحلق وكيفية التخلص منها بطرق طبيعية، مثل خل التفاح وشرب السوائل وغيرها.





أسباب جفاف الحلق:

الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا من مسببات جفاف الحلق، وهذا نتيجة التعرض إلى الفيروسات التي يتعرض إليها الإنسان أثناء إصابته بالبرد.

عدوى الجهاز التنفسي نتيجة تعرضه إلى الفيروسات.

عندما ينام الشخص وفمه مفتوح يتعرض إلى الإصابة بجفاف الحلق، وهذا لأن الهواء الداخل إلى الفم أثناء النوم يساعد على تجفيف اللعاب، مما ينتج عنه الشخير والتعرض إلى رائحة الفم الكريهة.

الحساسية الموسمية التي تصيب الكثير من الأشخاص خاصة لمن يعاني من ضعف المناعة، مما يتسبب في جفاف الحلق والإصابة بالسعال والاحتقان بالأنف.

الإصابة بزيادة حمض المعدة والارتجاع المريئي يعمل على الإصابة بالجفاف في الحلق.

علاجات طبيعية لجفاف الحلق:

السوائل:





يجب الحرص على تناول السوائل بشكل كبير خلال اليوم، والتي تساعد على التخفيف من حدة جفاف الحلق والعمل على تهدئته، ومن الممكن تناول السوائل والمشروبات العشبية التي تساعد على علاج الجفاف ومنها النعناع واليانسون والشمر وغيرها من الأعشاب.

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خل التفاح:





يستخدم خل التفاح لعلاج جفاف الحلق بشكل فعال، حيث إنه يساعد على توزان درجة الحموضة بالجسم، كما يساعد على رطوبة الفم، بالإضافة إلى التخلص من الميكروبات، ويمكنك إضافة ملعقة كبيرة من خل التفاح إلى كوب من الماء الساخن ويتم تناوله مرتين يوميا.

عسل النحل:





عسل النحل من المكونات الرائعة التي تحتوي على مضادات الميكروبات والبكتيريا، والتي تساعد على القضاء على جفاف الحلق، وهذا من خلال مزج ملعقة من الماء الساخن ويتم تناولها 3 مرات خلال اليوم.

الغرغرة:





الغرغرة تستخدم لعلاج جفاف الحلق، حيث إنه يمكن استخدام غرغرة الماء والملح، لأن الملح يمتاز بالخصائص المضادة للميكروبات، بالإضافة إلى أنه من المطهرات الطبيعية، والتي تساعد على علاج البلغم والجفاف الذي يصيب الحلق.

ويتم العلاج من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الدافئ، ويتم عمل الغرغرة لمدة دقيقة.