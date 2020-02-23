شكرا لقرائتكم خبر عن تساؤلات حول نحت الجسم رباعى الأبعاد تجيب عنها كوينز للتجميل وزراعة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول على الجسم الرياضي حلم كل شاب لديه العديد من الدهون في منطقة البطن، ولكن تحقيق هذا الحلم اصبح بالامكان مع تقنية نحت الجسم رباعي الابعاد.

مراكز كوينز للتجميل وزراعة الشعر، تجيب في التقرير التالي لـ ”الخليج 365” عن اهم التساؤلات المتعلقة بنحت الجسم رباعي الابعاد..

* ما هي مواصفات الجسم الرياضي عند إجراء النحت رباعي الأبعاد؟

- يتم إظهار "السكس باك" او عضلات البطن مع الخط الذي يتوسطها، مع اختفاء الجانبين تماما، مع رسمة الخط الرياضي أو ما يسمى بـ "V Line" والذي يتواجد اسفل البطن، حيث انه بعد شفط الدهون يكون الجلد على العضلات، ويتم رسم العضلات بطريقة معينة حتى تبدو طبيعية، فعندما يتم رؤيتها تظهر كأنها طبيعية للغاية.

* هل يوجد بديل لممارسة الرياضة للحصول على الجسم المثالي؟

- البديل هو اجراء "نحت الجسم رباعي الابعاد" من خلال استخدام تقنية شفط الدهون والاهتمام بالطول والعرض والارتفاع والعمق.



6 معلومات هامة حول نحت الجسم رباعي الابعاد

* هل عملية النحت الرباعي الابعاد صعبة ؟ وكيف يتم اجراؤها؟

- في الفترة الاخيرة العمليات تقدمت خاصة في مجال التجميل، خاصة ان هناك الكثير من الاجهزة التي سهلت تلك المهمه، لذا لم تعد عملية بالمعنى المفهوم، حيث تتم تحت بنج موضعي، واذا كان المريض يشعر بالتوتر والقلق فهناك الكثير من الاجراءات التي تجعله هادىء، فتصبح تجربة العملية تجربة جميلة للغاية بالنسبة للمريض، ويتم اجراؤها ويمكث المريض لمدة ساعتين في المستشفى ثم يعود إلي بيته بعد ذلك، يأكل ويشرب بشكل طبيعي، وإذا كانت طبيعة عمل المريض مكتبية ولا تحتاج إلي مجهود عنيف يعود إلي عمله في اليوم التالي او بعد يومين على الأكثر، فهي عملية بسيطة للغاية وليس بها اي تعقيدات.

* هل نتيجة عملية النحت رباعي الأبعاد دائمة ام لا؟

- نتائج عملية شفط الدهون ونحت الجسم رباعي الأبعاد فهي نتائج دائمة ولا تعود الدهون مرة اخرى ولكن يجب المحافظة على تلك النتيجة بإتباع نظام حياة صحي مع ممارسة الرياضة.

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