شكرا لقرائتكم خبر عن فوكس نيوز: التوصل للقاح فعال يقتل كورونا وجارى اختباره على الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بينما تتسابق الحكومات وهيئات الصحة بحثا عن لقاح يوقف زحف فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة متخصصة بالهندسة الوراثية في الولايات المتحدة أنها توصلت إلى علاج لهذا المرض القاتل.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن الرئيس التنفيذي لشركة "جريفيكس" التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، قوله إن مؤسسته توصلت هذا الأسبوع إلى لقاح يقضي على فيروس كورونا، وإن الخطوة التالية قبل الحصول على موافقة بالتسويق له من السلطات الأميركية، ستكون اختباره على الحيوانات.

وفي حال تمت الموافقة على اللقاح من جانب الحكومة الأميركية، فإن الشركة ستوزعه مجانا في بلدان أخرى بخلاف الولايات المتحدة.

ووفق الرئيس التنفيذي للشركة جون برايس، فإن عملية تطوير اللقاح لم تشمل استخدام نسخ حية أو ميتة من فيروس كورونا الذي ظهر في مدينة ووهان بالصين، لكنها استعانت بلقاحات ناقلات الفيروسات الغدية، التي تسبب أمراضا تشبه الذي ينقله الفيروس الخطير.

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واللقاح الجديد ثمرة تعاون بين "جريفيكس" والمعهد الوطني للصحة والأمراض المعدية، الذي منح الشركة 18.9 مليون دولا في سبتمبر الماضي للعمل على مكافحة الأوبئة المعدية.

وفي حصيلة جديدة للمصابين بالفيروس، أعلنت الصين، أمس السبت، تسجيل 397 حالة إصابة مؤكدة بكورونا يوم الجمعة، وهو ما يمثل انخفاضا من 889 حالة يوم الخميس.

وبحسب لجنة الصحة الوطنية بالصين، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في بر الصين الرئيسي بلغت 76288 حالة حتى الآن، في حين وصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 2345 حالة حتى نهاية يوم الجمعة.

وسجل إقليم هوبي بوسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، 106 حالات وفاة جديدة في حين توفي 90 شخصا في مدينة ووهان عاصمة الإقليم، حسب ما ذكرت "رويترز".