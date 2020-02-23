تصنيف الأبراج عصبي, دموي, لمفاوي, صفراوي لكشف نقاط الضعف الصحية

يمكن تصنيف الابراج بطرق مختلفة، قمرية وشمسية، مائية وهوائية وترابية ونارية وغير ذلك. كما من الممكن معرفة ارتباطها بنقاط الضعف على مستوى الصحة من خلال تصنيف آخر. فقد يكون البرج في هذه الحالة دموياً او لمفاوياً او عصبياً او صفراوياً. وهكذا يمكن معرفة اي الابراج هو الاكثر عرضة للمعاناة من بعض الامراض ونوع تلك الامراض وكيفية الوقاية منها او علاجها.

تصنيف الابراج بحسب درجة الضعف الصحية

تنقسم الابراج الى تصنيفات ترتبط بالوضع الصحي وبمدى قدرة الجسم على مواجهة الامراض. وفي هذه الحالة ينتمي كل منها إلى واحد من 4 تصنيفات، دموي او لمفاوي او عصبي او صفراوي.

الابراج الدموية

تنتمي الى هذا التصنيف عادة ابراج الحمل والاسد والقوس. ومن صفات مواليدها الاندفاع واظهار الحماس الشديد اثناء اداء الاعمال او القيام بالنشاطات المختلفة اضافة الى الالتزام بالكثير من القضايا والشعور بالتوتر اثناء مراقبة مسارها وتطوارتها. ولهذا من الممكن ان يشعروا فجأة بالتعب الذي قد يصل الى حد الوهن وان يعانوا من اضطرابات في عملية التنفس. كما قد يزداد لديهم احتمال مواجهة بعض المشاكل على مستوى الدورة الدموية واوعية القلب. ولهذا عليهم الحد من ذلك التوتر بأي طريقة مثل النوم لعدد ساعات كافية وممارسة النشاطات الترفيهية.

نقاط ضعف الحمل. الرأس واليدان والقدمان.

نقاط ضعف الاسد. القلب والعمود الفقري.

نقاط ضعف القوس. الارداف والفخذان.

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الابراج الصفراوية

ينتمي اليها مواليد الثور والعذراء والجدي. ومن صفاتهم الجدية والميل الى الاكتئاب والانطواء في بعض الاوقات. ومن الممكن في هذه الحالة ان يعانوا من ارتفاع ضغط الدم ومن بعض المشاكل المرتبطة بعمل الجهاز الهضمي مثل الامساك والمغص. كما عليهم الاهتمام بصحة الكبد والمجاري الصفراوية من خلال اتباع النظام الغذائي الصحي الذي يساعد على ذلك.

نقاط ضعف الثور. الرقبة والحنجرة.

نقاط ضعف العذراء. البطن والامعاء.

نقاط ضعف الجدي. الركبتان والساقان.

الابراج العصبية

ترتبط هذه التسمية بأبراج الجوزاء والميزان والدلو. ومن مميزات مواليدها العامة الميل الى العمل من دون توقف مع الشعور بالقلق والتوتر في الكثير من الاحيان والخوف المستمر من المستقبل. ومن الضروري في هذه الحالة ان يولوا الكثير من العناية لدفاعات اجسامهم الطبيعية ولجهازهم المناعي بالاعتماد على المأكولات التي تساهم في ذلك.

نقاط ضعف الجوزاء. الرئتان، الكتفان والذراعان.

نقلاط ضعف الميزان. الكليتان، المبولة واسفل الظهر.

نقاط ضعف الدلو. الكاحلان.

الابراج اللمفاوية

تنطبق هذه الصفة على السرطان والعقرب والحوت. ويتميز مواليد هذه الابراج بالعاطفة الجامحة والخيال وعدم القدرة على السيطرة على الانفعالات. ومن الممكن ان ينعكس هذا الطبع بطريقة سلبية على الحالة الصحية لديهم. وغالباً ما يعانون من مشاكل جلدية. ولهذا عليهم الاهتمام بتحقيق التوازن بين نطاق العقل ونطاق العاطفة لديهم من اجل عدم اضعاف جهاز مناعتهم ومنعاً لحدوث اي اضطرابات لا يمكن علاجها الا من خلال تناول الكثير من الادوية. اذاً افضل ما يمكنهم فعله هو القيام بنشاطات تساعد على الهدوء والاسترخاء مثل الرياضة والاسترخاء والقراءة.

نقاط ضعف السرطان. الجهاز الهضمي والصدر.

نقاط ضعف العقرب. الجهاز التناسلي والمخرج.

نقاط ضعف الحوت. القدمان والساقان.

ومع معرفة نقاط الضعف الصحية والامراض المحتملة التي يمكن ان ترتبط بمواليد الابراج من الممكن الانتباه واخذ اجراءات الحيطة التي يمكن ان تساعد على تفادي ذلك وعلى التمتع بصحة جيدة.



