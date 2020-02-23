ثالث وفاة بـ"كورونا" من ركاب "السفينة الموبوءة"

السفينة السياحية عندما كانت في الحجر الصحي

أعلنت السلطات الصحة في اليابان، الأحد، وفاة ثالث راكب من ركاب سفينة "دياموند برنسيس" السياحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المتحور الجديد.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن وزارة الصحة قولها إن الرجل في الثمانينات من عمره وأصيب بالفيروس على متن السفينة، وجرى بعد ذلك نقله للمستشفى.

وأصيب 634 من ركاب السفينة وطاقم العمل بالفيروس المعروف علميا باسم "كوفيد-19"، ولقي راكبان في وقت سابق حتفهما بعد إصابتهما بالمرض المستجد.

وخضعت السفينة للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما لمدة أسبوعين ابتداء من 5 فبراير/شباط، وكان على متنها 3700 راكب إضافة إلى طاقم العمل.

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وأعلنت السلطات الروسية، الأحد، إجلاء 8 من رعاياها من السفينة السياحية التي شهدت تفشيا واسعا لفيروس كورونا إلى مسقط رأسهم.

وقالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي: "السبت تم إجلاء المواطنين الروس إلى الاتحاد الروسي من اليابان. وكان الروس على متن السفينة السياحية دياموند برنسيس، حيث تم تسجيل تفشٍ واسع لفيروس كوفيد-19 في وقت سابق".

وأضافت: "عاد الروس الثمانية، من بينهم 3 تم تشخيص حالاتهم على أنها إصابة بفيروس كورونا إلى روسيا. ورفض مواطنون آخرون على متن السفينة أن يستقلوا الطائرة المريحة الخاصة التي قدمتها وزارة الطوارئ".

وتابعت أن الحكومة الروسية تواصل تطبيق حزمة من الإجراءات الضرورية لمنع دخول حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا روسيا والانتشار فيها وحماية صحة الروس، من بينهم هؤلاء الذين يقيمون في دول أجنبية ويواجهون مخاطر عالية من الإصابة بفيروس كورونا.

قضى فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، على 2462 شخصا حول العالم، وأصاب أكثر من 78 ألفا و729 آخرين.