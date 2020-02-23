"الصحة الكويتة": لا إصابات بـ"كورونا" بين العائدين من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن جميع العائدين من إيران بخير ولا حالات مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا".

وأشار الدكتور عبدالله السند، الناطق الرسمي باسم وزارة، في تصريح، الأحد، إلى وصول 6 رحلات جوية نقلت المواطنين الكويتيين من إيران خلال الساعات الماضية.



وأضاف السند أن جميع الركاب بخير، ولم تبدُ أي أعراض تفيد بالإصابة بأمراض معدية، مؤكدا عدم وجود أي حالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

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وأعلنت إيران، الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد إلى 8.

كانت السلطات الإيرانية رفضت، السبت، استقبال الطاقم الطبي الكويتي الذي كان مقرراً أن يبقى في طهران لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل بدء عودة المواطنين إلى الكويت.



وأصدرت سفارة إيران في الكويت بيانا، السبت، قالت فيه إن وزارة الصحة الإيرانية أوفدت الفرق الطبية المختصة إلى مدينة "قم" التي ظهر فيها المرض وأنشأت المراكز الوقائية لاحتواء الفيروس بالتعاون مع الجهات الداخلية ذات العلاقة وفي إطار لوائح منظمة الصحة العالمية.