أبرز المعلومات المتاحة عن حفل زفاف الأميرى بياتريس فى حدائق قصر باكنجهام

أعلن القصر الملكى البريطانى فى وقت سابق عن إقامة حفل زفاف الأميرة بياتريس فى قصر سانت جيمس فى 29 مايو المقبل، حيث تبادل الوعود بين بياتريس ورجل الأعمال إدواردو مابيلى موززى فى تشابل رويال، وذلك قبل حفل زفاف خاص تستضيفه الملكة فى حدائق قصر باكنجهام وفقًا لموقع مجلة فوج البريطانية.

وفى محاولة لاتخاذ خطوات نحو صداقة البيئة، فقد أكد قصر باكنجهام أن العريس والعروس قد طلبوا من المهنئين التفكير فى دعم الجمعيات الخيرية، بدلاً من إرسال الهدايا، وهى واحدة من الخطوات التى أعلنت بشأن حفل الزفاف، وفى هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات المتاحة عن حفل زفاف الأميرى بياتريس.

يذكر أنه تم الإعلان عن ارتباط الزوجين رسميًا فى سبتمبر 2019، مع صور التقطتها الشقيقة الصغرى لـ بياتريس، الأميرة يوجين، ونشرتها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام.

اختارت العروس فستان Allia الزهرى من زيمرمان لصور الخطوبة الخاصة بها، وكان خاتم خطبة الأميرة "بياتريس" هاند ميد وسعره 100 ألف جنيه إسترلينى، حيث صُنع الخاتم البلاتيني والماس من قبل مصمم المجوهرات البريطاني شون لين، الذي عمل مع ألكساندر ماكوين وجيفنشي.

ويعد الخاتم مزيج من آرت ديكو، الذي يحبه إدواردو، مع العناصر الفيكتورية في بياتريس، ويختلف اختيار الأميرة بياتريس عن تفضيل عائلتها بالحجارة الملونة، حيث كان خاتم خطوبة والدتها من الياقوت، وترتدي أوجيني الياقوت البرتقالي الداكن.

كانت كنيسة "تشابل رويال" هى مكان زفاف الملكة فيكتوريا والأمير ألبرت ساكس كوبورج في 10 فبراير 1840، كما تم تعميد أبناء دوق ودوقة كامبريدج الأمير جورج والأمير لويس أيضا في الكنيسة الملكية، خلال عامى 2013 و2018 على التوالى.

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ومن المتوقع أن يحضر حفل الزفاف بالإضافة إلى أفراد العائلة المالكة مثل دوق ودوقة كامبريدج وأطفالهما، ودوق ودوقة ساسكس وابنهما الصغير أرشي، هناك بعض الوجوه رفيعة المستوى في عالم الموضة والترفيه، من بينهم الأصدقاء المقربين من الأميرة بياتريس مثل عارضة الأزياء الشهيرة كارلي كلوس والمغنية إيلي جولدنج وروبي ويليامز وزوجته عايدة فيلد.

حضرت كيت موس وناعومي كامبل حفل زفاف الأميرة يوجين في أكتوبر 2018، وقد تكونان أيضا من بين الضيوف في حفل زفاف بياتريس.

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