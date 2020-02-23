4 أسباب لتجنب زيارة المستشفى فى فترة بعد الظهر.. الدراسات بتقولك كده

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نحتاج إلى الذهاب للمستشفى فى أى وقت نشعر فيه بوجود شئ خاطئ يؤثر على صحتنا، فلا يوجد وقت مفضل للذهاب إلى المستشفى، ولكن إذا كنت تستطيع تأجيل التخطيط لزيارتك، فتجنب حجز موعد خلال ساعات الذروة أو فترة بعد الظهيرة، فهذا التوقيت ليس خيارا جيدا، بحسب ما أشارت العديد من الدراسات، نتعرف على أسباب تجعل الذهاب للمستشفى فترة بعد الظهيرة ولماذا من الأفضل تأجيلها للصباح، وفقا لموقع تايمز أوف إنديا.أسباب لتجنب زيارة المستشفى فى فترة بعد الظهر １- ضد الإيقاع اليومي
يشعر معظم الناس بالنعاس وإنتاجية أقل بعد الغداء، إنها ظاهرة يومية ويبدو أنها إيقاع طبيعي أو ساعة محددة في أجسامنا، وينطبق الشيء نفسه على الأطباء والممرضات، إذا قمت بزيارة المستشفى في حوالي الساعة 3 عصرا ، يقل مستوى تركيز الأطباء ومن غير المرجح أن يهتموا بك.
تمتلئ المستشفيات بأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا، لذلك من الضروري أن تبقي نظيفة، لكن الدرسات تشير إلى أن المستشفيات أنظف في الصباح والمساء مقارنة ببعد الظهر.
وفقًا لدراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا ، من المرجح أن يوصيك الأطباء بالحصول على اختبارات وفحوصات خلال ساعات الصباح.
وتؤدي زيارة الطبيب في وقت لاحق من اليوم إلى تقليل فرص الخضوع للكشف عن الأمراض التي تهدد الحياة، فمع تأخر الوقت يزداد العمل على الأطباء وبالتالي يكونوا تقل امكانية طلبهم لفحص إضافي أو تحليل.
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