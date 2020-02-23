كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2020 01:41 مساءً - حرقة المعدة للحامل ستصيب معظم الأمهات في مرحلة ما من الحمل. والخبر السار هو أن هناك علاجات آمنة وفعالة ومتاحة، لحرقة المعدة للحامل.

قالت الدكتورة هند سلمي استشارية النساء والتوليد، إن الحموضة المعوية تصيب معظم الأمهات في مرحلة ما لأن هرمون البروجسترون، وهو الهرمون الذي يريح العضلات أثناء الحمل، يريح أيضاً صمام المعدة الذي يبقي الحمض خارج المريء.

بالإضافة إلى ذلك، يحتضن الرحم المتنامي المعدة، مما يرجع الحامض إلى المريء. طرق علاج حرقة المعدة للحامل إذا كنت تعانين من غثيان الصباح، فربما يكون تناولك طعاماً قليلاً في المرة الواحدة مشكلة بالنسبة لكِ، ولكن إذا كانت شهيتك صحية، فتأكدي من تجنب تناول الكثير مما يشبع.

عليك بتقسيم الوجبات إلى ٥ أو ٦ وجبات صغيرة بدلاً من ٣ وجبات كبيرة. Advertisements اعلمي أنه يمكن أن يؤدي تناول الطعام إلى الحرقة وعسر الهضم. حاولي الاسترخاء والتمتع بوجباتك، والتي سوف تساعدك أيضاً على تجنب الإفراط في تناول الطعام.

بدلاً من شرب كوب كبير من الحليب مع العشاء، قد تكونين أفضل حالاً في حال تناول السوائل أثناء الوجبات، حاولي الحصول على معظم كمية السوائل عن طريق شرب المشروبات بين الوجبات بدلاً من تناولها أثناء تناول الطعام. تجنبي النوم مباشرة فور تناول الوجبات، وعليك القيام ببعض الأعمال المنزلية والسير قليلاً والجلوس وقراءة كتاب، فقط لا تستلقي ولا تفعلي أي شيء يتطلب منك الانحناء. يمكن أن يساعد كلا النشاطين في دفع الحمض مرة أخرى إلى المريء.

احترسي من الوجبات الديمو فهي تسبب حرقة المعدة للحامل... ينصح بعدم تناول الطعام لمدة ثلاث ساعات على الأقل قبل النوم. يجب أن تحاولي أيضاً تجنب السوائل التي تبدأ قبل ساعات من النوم، وتجنبي تناول الوجبات الدسمة أثناء الحمل؛ لأنها تسبب حرقة المعدة للحامل.

الحفاظ على رأسك والصدر العلوي مرتفعين في الليل...

كثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتداد الأحماض يستخدمون «أغطية»، على شكل وسادات على شكل إسفين، والتي تميل برفق إلى أعلى للحفاظ على حمض المعدة.

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