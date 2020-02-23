خطوات للتخلص نهائياً من لدغات الباعوض

الأحد 23 فبراير 2020

يتعرض معظم الناس إلى لدغة الباعوض، وبالتأكيد أنها مزعجة وتسبب الضيق بسبب الإحمرار والحكه التى تتسبب فى حدوثهما، بالإضافه الى نقل بعض الأمراض .



ونقدم لكم اليوم هذه النصائح البسيطه للتقليل من الشعور بالحكه والإحمرار الذى يُصاحب لدغة الباعوض .

1: النصيحه الأولى:

يحتوى الثوم والبصل على انزيمات مضاده لسم الباعوض ولذلك فى حال تعرضك للدغة الباعوض قم بفرك مكان اللدغة بفص من الثوم او قطعه من البصل لمدة خمس دقائق، كما يمكنك استعمال الليمون ايضاً.

2 : النصيحه الثانيه:

لأول مره اصبح للسجائر فائدة، كل ما عليك فعله هو ان تقرب سيجاره مشتعله الى مكان اللدغة بحوالى 1 سنتيمتر، ثم اشطف المكان بالماء وستلاحظ النتيجه .

3 : النصيحه الثالثه :

يتم خلط ملعقه من صودا الخبز مع ربع كوب ماء، ثم وضع قطنه مبلله بهذا الخليط على مكان اللدغة، كما يمكن استخدام مسحوق الاسبرين او معجون الاسنان على مكان اللدغة .

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نصائح مهمّة لجعل غرفة الجلوس آمنة لطفلك

-حوّلي منزلكِ إلى بيئةٍ آمنةٍ وخاليةٍ من البعوض والناموس. وجهّزي الأبواب والنوافذ بشبكٍ يمنع دخول الحشرات إلى الغرف، مع الحرص على صيانة هذا الشبك بشكلٍ منتظمٍ والحفاظ عليه.

-لا تخرجي بطفلكِ من المنزل في الصباح الباكر أو عند الغروب، إذ يكثر نشاط الحشرات والبعوض في هذه الأوقات.

-تذكّري تنظيف الأنابيب وإصلاحها من أي تسرب، فالبعوض والناموس يتكاثر في مصادر المياه الثابتة.

-غطّي جسم طفلكِ بلباسٍ يحميه من اللسعات حتى عندما لا يكون الطقس بارداً. ألبسيه مثلاً قميصاً بأكمامٍ طويلةٍ وسروالاً طويلاً وجوارب. إن أردتِ، يمكنك أن تختاري له ثياباً فاتحة اللون تعكس الحرارة، مع أنّ البعض يقول بأن الألوان الزاهية غالباً ما تجذب الحشرات.

-أَبقي طفلكِ بعيداً عن النوافذ وداخل غرفةٍ محميةٍ تتميز بحرارة جيدة.

-غطّي سرير طفلكِ أو قفصه أو كرسيه بشبكة طاردة للناموس في كل الأوقات وفي كل مرة يخلد فيها للنوم.

- تجنّبي اصطحاب طفلكِ إلى أماكن ومواقع طبيعية فيها مياه راكدة يصيبها العطب وتتكاثر فيها الجراثيم والحشرات