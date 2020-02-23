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شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير لحماية الرضع من الموت المفاجئ والان مع التفاصيل
الأحد 23 فبراير 2020
شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على ضرورة أن ينام الطفل الرضيع دائما على ظهره وفي سريره الخاص، وذلك لتجنب خطر ما تُعرف بـ"متلازمة الموت المفاجئ للرضع"، والتي تحدث نتيجة لتعرض الرضيع للاختناق بسبب نومه على بطنه.
كما ينبغي أيضاً ألا تزيد درجة الحرارة في غرفة النوم عن 18 إلى 20 درجةمئوية، نظراً لأن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة يندرج أيضاً ضمن الأسباب المؤدية لمتلازمة الموت المفاجئ للرضع.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينام الطفل على مرتبة صلبة قدر الإمكان، وفي كيس النوم المخصص للرضع، مع مراعاة أن يخلو السرير من أية أغطية أو وسادات أو أية دُمى قماشية تجنباً لخطر الاختناق.
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