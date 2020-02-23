صحة ورشاقة

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في إيران

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في إيران والان مع التفاصيل

الأحد 23 فبراير 2020

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في إيران، السبت، إلى 6 حالات، وذلك بعد أن تفشى الفيروس في العديد من المدن الإيرانية. 

 

وفي وقت سابق، السبت، أعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28، والوفيات إلى 5، قبل أن يتم الإعلان عن حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد إلى 6.

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ومعظم حالات الإصابة؛ بما في ذلك 8 من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة "قم"، التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.

 

وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إيران.

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