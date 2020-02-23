حساء الدجاج يرفع المناعة في مواجهة "كورونا"

الأحد 23 فبراير 2020

أكد أطباء مركز نبراكسا الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية أن حساء الدجاج والأدوية التي تقلل من الحمى مثل تايلينول أو موترين ترفع مناعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد، وفقا للعين.



وبحسب شبكة "سي إن إن الأمريكية" نٌقل إلى المركز 14 أمريكيا مصابين بالفيروس، كانوا على متن السفينة "دياموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في اليابان ابتداء من 5 فبراير/ شباط عقب إصابة نزيل في هونج كونج بفيروس كورونا بعد 4 أيام من مغادرته السفينة.

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وأوضح أطباء المركز في تقرير نقلته الشبكة الأمريكية في 19 فبراير/ شباط الجاري أنهم استندوا إلى دراسات أظهرت أن المكونات الموجودة في حساء الدجاج، بما في ذلك الدجاج والجزر والثوم والماء، تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة.

ونقلت الشبكة أيضا عن بعض الأطباء قولهم، أن الدجاج يحتوي على نسبة عالية من أحماض أمينية، تساعد على إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يرفع من الحالة المزاجية للشخص.