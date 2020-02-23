خامس وفاة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأحد، تسجيل خامس حالة وفاة لشخص مصاب بفيروس كورونا المتحور الجديد، بعد ساعات من إعلان وفاة الحالة الرابعة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الضحية هي سيدة (56 عاما) توفيت في مستشفى كيونجبوك.

وأعلنت السلطات الصحية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 602 حالة، فضلا عن إعلانها في وقت سابق من الأحد تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا لرجل كان بمستشفى في شيونجدو.

وقضى فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، على 2462 شخصا حول العالم وأصاب أكثر من 78 ألفا و729 آخرين.