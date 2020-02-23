إصابات "كورونا" تقفز إلى 770 في اليابان

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان إلى 770 شخصا، الأحد، بعد تسجيل إصابة مؤكدة لرجل في السبعينات من عمره لم يسافر للخارج أو يتصل بمرضى آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤولين في مدينة سابورو شمال اليابان قولهم إن أحد السكان أصيب بفيروس كورونا الجديد، وهو لم يسافر للخارج أو يتصل بمرضى آخرين خلال فترة 14 يوما قبل أن تبدأ أعراض المرض تظهر عليه.

وحتى الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي، تأكدت إصابة 770 شخصا في اليابان بالفيروس، من بينهم 122، إما مصابون في اليابان وإما كانوا سائحين من الصين، و634 كانوا ركابا أو من أفراد طاقم سفينة سياحية و14 كانوا أشخاصا، عادوا من مدينة ووهان الصينية على متن رحلات استأجرتها الحكومة اليابانية.

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واعتذر كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة الياباني، السبت، بعد السماح لامرأة بمغادرة سفينة "دايموند برنسيس" السياحية التي تفشى بها الفيروس، ثم أثبتت الاختبارات إصابتها به. وتم رصد أكثر من 600 حالة إصابة على السفينة التي تمثل أكبر بؤرة تفشٍ للمرض خارج الصين.

وغادرت هذه المرأة وهي في الستينات من عمرها السفينة، الأربعاء، بعد قضاء أسبوعين في حجر صحي على ظهر السفينة، لكن تم اكتشاف إصابتها بالفيروس بعد إجراء اختبار آخر لها. وستجري إعادة فحص 23 آخرين من ركاب السفينة.

وارتفع عدد حالات العدوى غير المرتبطة بالسفينة في اليابان إلى 132 السبت، ورفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى هناك.

قضى فيروس كورونا المستجد، الذي تفشى من مدينة ووهان الصينية ديسمبر/كانون الأول، على 2462 شخصا حول العالم وأصاب أكثر من 78 ألفا و729 آخرين.