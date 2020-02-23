شكرا لقرائتكم خبر عن قوى قلبك واحميه من الأمراض بـ 6 أكلات مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن هناك عدد كبير من الأطعمة له دور فعال فى تعزيز صحة القلب وحمايته من الجلطات والسكتات القلبية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المختلفة، لذلك يقدم موقع medicalnewstoday أفضل الأطعمة التى تعمل على تقوية القلب: أطعمة تعمل على تقوية القلب وحمايته من الأمراض1:الاناناس، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامنيات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض والجلطات القلبية. أطعمة تعمل على تقوية القلب وحمايته من الأمراض1:الاناناس، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامنيات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب وحمايته من الأمراض والجلطات القلبية.

2: السبانخ، أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن السبانخ غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقوى عضلات القلب وتحميه من الأمراض والالتهابات.

3:الطماطم، تحتوى الطماطم على نسبة عالية من المواد المضادة للاكسدة والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة القلب ودعم الشراين والأوعية الدموية.

4: البرتقال، يحتوى البرتقال على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تقلل نسبة الكولسترول فى الدم وبالتالى تحافظ على صحة القلب.

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5:البسلة الخضراء، تعتبر البسلة الخضراء من أفضل أنواع الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة القلب وتحميه من الأمراض القلبية والجلطات.

6:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الشيكولاتة الداكنة تعمل على تعزيز صحة القلب وتقوية عضلاته وحمايته من الجلطات كما انها تعزز صحة الأوعية الدموية.

7:الأسماك، تحتوى الأسماك على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات والمشاكل التى يتعرض لها.

8:الشوفان، من أفضل الأطعمة التى ينصح بتناولها دائما ووضعها فى الوجبات اليومين، وذلك لاحتوائها على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة القلب وتحميه من الأمراض والجلطات.

9:المكسرات مثل "اللوز، البندق، السودانى"، تعمل على تقوية القلب وحمايته من الأمراض وتصلب الشرايين، وذلك لاحتوائها على قيمة غذائية كبيرة وفيتامينات وعناصر غذائية.