سابع وفاة بـ"كورونا" في إيران

أعلنت إيران، الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالمرض في البلاد إلى7.



وفي وقت سابق، السبت، سجلت إيران سادي حالة وفاة بالمرض، فيما أعلن كيانوش جهان بور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية عبر التلفزيون الرسمي، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، يرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 28.

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ومعظم حالات الإصابة؛ بما في ذلك 8 من حالات الإصابة الجديدة، في مدينة "قم"، التي تبعد 120 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة طهران.



وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، عن قلقه الشديد إزاء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في إيران.

يأتي ذلك، فيما سجلت الصين، انخفاضا آخر في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خارج بؤرة تفشيه، الأحد، وتعافى نحو 23 ألفا من المرض حول العالم.

وارتفع إجمالي الإصابات في العالم إلى 78726 حالة حتى الآن، لكن مسؤولي الصحة حذروا من أنه من السابق لأوانه التكهن بشأن تراجع تفشي المرض.