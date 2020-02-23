- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حالات صحية ممنوعة من الإفراط في تناول اللحوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
من الطبيعى أن يحتاج الجسم لجميع العناصر الغذائية وذلك لتوازنه وتجديد النشاط والحيوية وحمايته من الأمراض والفيروسات، ولكن بعض الحالات الصحية ممنوعة من تناول اللحوم بكثرة ، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون التي تؤثر على صحتهم وتعرضهم للخطر ، وحسب ما ذكره موقع mercyforanimals فأن أبرز الحالات الممنوعة من الاكثار من تناول اللحوم هي:
حالات صحية ممنوعة من الافراط في تناول اللحوم
1: مرضى النقرس
وهو من الامراض التي تؤثر على المفاصل وتسبب الم شديد والتهاب بها ومن الأمراض الممنوع أصحابها من تناول اللحوم وذلك لأن حمض اليوريك يكون مرتفع بشكل كبير مما يسبب ترسبه في المفاصل ويؤثرعلى الحركة.2: مرضى القلب
ينصح مرضى القلب بالحد من تناول اللحوم وخصوصا التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون لأنها تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية وتسبب تصلب الشرايين وقد تعرض المريض للجلطات.
الاكثار من تناول اللحوم يؤثر على أداء الكلى ويؤثر على صحتها ، لذلك ينصح مرضى الكلى بتناول كميات قليلة من اللحوم واستبدالها بالخضروات والفواكه المناسبة لحالته.5:مرضى السمنة
مرض السمنة من أخطر الأمراض التى يتعرض لها البعض حيث انها تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل القلب والسكر، لذلك ينصح مرضى السمنة بالحد من تناول اللحوم الدسمة نظرا لاحتوائها على دهون كثيرة تؤثر على صحة الجسم.6:مرضى السكر
على مرضى السكر عدم تناول كميات كبيرة من اللحوم فقد يؤثر ذلك على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 حالات صحية ممنوعة من الإفراط في تناول اللحوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.