بـ"حقل الجافورة".. السعودية تدشن عصر الغاز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المملكة العربية السعودية على موعد مع دخول "عصر الغاز" بتطوير حقل "الجافورة" العملاق في المنطقة الشرقية السعودية باستثمارات تصل إلى 110 مليارات دولار أمريكي.. 600 مليار ريال استثمارات بمنتدى المشاريع المستقبلية 2020 في الرياض برعاية محمد بن زايد.. مشاركة عالمية في مؤتمر "يومكس وسيمتكس 2020" يبلغ طول الحقل 170 كم وعرضه 100 كيلومتر، ويقدّر حجم موارد الغاز في مكمن حقل الجافورة بنحو 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام الغني بسوائل الغاز الذي يمثل اللقيم للصناعات البتروكيميائية والمعدنية، وستؤدي مراحل تطوير حقل الجافورة، والذي يُتوقّع أن يبدأ الإنتاج منه مطلع عام 2024م، إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجيًا ليصل إلى نحو 2.2 مليار قدم مكعبة قياسية يوميًا من غاز البيع عام 2036.

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