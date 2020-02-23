شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 5.7 مليار شخص حول العالم يملكون اتصالًا بالمحمول بحلول 2023 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تقرير شركة «سيسكو» السنوى للإنترنت إن شبكة الجيل الخامس ستدعم أكثر من 10٪ من اتصالات الهاتف المحمول فى العالم بحلول عام 2023. وسيبلغ متوسط سرعة الجيل الخامس 575 ميجابت فى الثانية، أو أسرع 13 مرة من متوسط اتصال الهاتف المحمول، وبفضل إمكانات الأداء المتقدمة، ستوفر شبكة الجيل الخامس 5G بنية تحتية أكثر ديناميكية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

وتوقع التقرير أنه بحلول عام 2023 سيكون أكثر من 70% من سكان العالم (5.7 مليار شخص) لديهم اتصال محمول، وسيمثل مستخدمو الإنترنت 66% من سكان العالم، لافتا إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا سيصل إلى 611 مليون مستخدم، كما سيصل عدد مستخدمى الهاتف المحمول فى المنطقة إلى مليار مستخدم.

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كما توقع التقرير أن معدل الأجهزة المتصلة بالشبكة عالميا سيبلغ 3.6 جهاز لكل فرد وحوالى 10 أجهزة لكل أسرة، وأن ما يقرب من نصف (47 ٪) من جميع الأجهزة والاتصالات ستكون مزودة بخاصية الفيديو بحلول عام 2023، وسيبلغ معدل الأجهزة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 2.6 مليار جهاز.

وأضاف التقرير أن 45٪ من جميع الأجهزة ستكون متصلة بشبكة المحمول عبر الجيل الثالث وما قبله، والجيل الرابع والخامس و55٪ من الأجهزة ستكون متصلة سلكيًا أو عبر الـWi-Fi، لافتا إلى أن متوسط سرعات الاتصال بشبكة Wi-Fi سيتضاعف على الصعيد العالمى بثلاثة أضعاف، من 30 ميجابت فى الثانية إلى 92 ميجابت فى الثانية، وسيرتفع متوسط سرعات الاتصال بالمحمول على الصعيد العالمى بأكثر من ثلاثة أضعاف من 13 ميجابت فى الثانية إلى 44 ميجابت فى الثانية، كما سيتضاعف متوسط سرعات الاتصال بشبكة Wi-Fi على الصعيد العالمى بثلاثة أضعاف، من 30 ميجابت فى الثانية إلى 92 ميجابت فى الثانية.

وفى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، توقع التقرير أن يتضاعف متوسط سرعات النطاق العريض إلى 41.2 ميجابت فى الثانية، وسيرتفع متوسط سرعات الاتصال بالمحمول إلى 24.8 ميجابت فى الثانية، بينما ستصل سرعات الاتصال بشبكة Wi-Fi إلى 26 ميجابت فى الثانية.