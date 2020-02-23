شكرا لقرائتكم خبر عن «إيتيدا» تطلق الدورة العاشرة لـ«المساندة التصديرية» لشركات التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، برئاسة هالة الجوهرى، الدورة العاشرة من برنامج المساندة التصديرية والمعروف باسم «Export IT» لتشجيع ومساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها فى خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.

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ودعت الهيئة الشركات إلى التقدم للبرنامج من خلال موقعها الإلكترونى قبل 12 من شهر مارس القادم، حيث تحصل الشركات المؤهلة للبرنامج على مساندة تصديرية من الهيئة تصل إلى 50% من القيمة المُضافة لعائدات الصادرات المُحصلة خلال عام 2018، وذلك بعد تقديم مساندات إضافية جديدة هذا العام للشركات التى تشترك فى البرنامج لأول مرة والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وحددت الهيئة عدداً من معايير القبول بالبرنامج، من ضمنها أن تكون الشركات مقرها فى مصر وتصل فيها الملكية المصرية إلى أكثر من 50٪، وتقوم بتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تتضمن خدمات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرمجيات المدمجة، وخدمات تمكين تكنولوجيا المعلومات (كخدمات مراكز الاتصال والاستشارات والتدريب فى مجال تكنولوجيا المعلومات).

وتشير إحصائيات الدورة الماضية من البرنامج إلى تصدر خدمات البرمجيات وتطوير تطبيقات المحمول والدعم الفنى للصادرات المصرية بنسبة 40%، فى حين جاءت صادرات خدمات التعهيد ومراكز الاتصال فى المركز الثانى بنسبة 31%، وأخيراً خدمات التسويق الرقمى بالمركز الثالث بنسبة 7% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية، طبقاً لبيانات عائدات صادرات الشركات المحلية المشتركة بالبرنامج عن تلك الفترة.