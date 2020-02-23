شكرا لقرائتكم خبر عن «فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت شركة «فودافون مصر» المركز الأول كأفضل مكان للعمل فى مصر على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما حصلت على جائزة Top Employer العالمية، للعام الثالث على التوالى على مستوى مصر وإفريقيا.

يقوم برنامج «أفضل بيئة عمل» باختيار الشركات وأصحاب العمل ذوى الريادة حول العالم، ممن لديهم القدرة على تقديم تجربة عمل استثنائية

وتطوير قدرات الموظفين لديهم على مستوى جميع قطاعات المؤسسة، وتزويد هذه المؤسسات بفرص زيادة التواصل والتفاعل مع موظفيهم.