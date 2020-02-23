شكرا لقرائتكم خبر عن «فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تصدرت شركة «فودافون مصر» المركز الأول كأفضل مكان للعمل فى مصر على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما حصلت على جائزة Top Employer العالمية، للعام الثالث على التوالى على مستوى مصر وإفريقيا.
يقوم برنامج «أفضل بيئة عمل» باختيار الشركات وأصحاب العمل ذوى الريادة حول العالم، ممن لديهم القدرة على تقديم تجربة عمل استثنائية
وتطوير قدرات الموظفين لديهم على مستوى جميع قطاعات المؤسسة، وتزويد هذه المؤسسات بفرص زيادة التواصل والتفاعل مع موظفيهم.
كانت هذه تفاصيل خبر «فودافون» تحصد جائزة «أفضل بيئة عمل» 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.