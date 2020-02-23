شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات مصر» تضخ 4.5 مليار جنيه استثمارات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة «اتصالات مصر» إنها خصصت نحو 4.5 مليار جنيه استثمارات لعام 2020، بهدف تحسين خدمات الصوت ونقل البيانات وخدمات القيمة المضافة والخدمات الرقمية، وذلك لتلبية حجم الطلب والنمو المتزايد من قبل عملاء الشركة.

وأشارت الشركة إلى أن النتائج التى أظهرتها تقارير جهاز تنظيم الاتصالات الأخيرة، تعد تأكيدًا على رسالتها والتى تعمل على تحقيقها منذ دخولها للسوق المصرية، وذلك من خلال ضخ استثمارات تتجاوز 4 مليارات جنيه سنويًا لرفع وتطوير كفاءة الشبكة، بما يحقق أعلى معدل رضاء للعملاء.