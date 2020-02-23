- 1/2
- 2/2
حازم بدرالأحد 2020/2/23 01:33 ص بتوقيت أبوظبي
حساء الدجاج يرفع المناعة في مواجهة "كورونا"
أكد أطباء مركز نبراكسا الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية أن حساء الدجاج والأدوية التي تقلل من الحمى مثل تايلينول أو موترين ترفع مناعة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد.
وبحسب شبكة "سي إن إن الأمريكية" نٌقل إلى المركز 14 أمريكيا مصابين بالفيروس، كانوا على متن السفينة "دياموند برنسيس" التي خضعت للحجر الصحي لمدة 14 يومًا في اليابان ابتداء من 5 فبراير/ شباط عقب إصابة نزيل في هونج كونج بفيروس كورونا بعد 4 أيام من مغادرته السفينة.
وأوضح أطباء المركز في تقرير نقلته الشبكة الأمريكية في 19 فبراير/ شباط الجاري أنهم استندوا إلى دراسات أظهرت أن المكونات الموجودة في حساء الدجاج، بما في ذلك الدجاج والجزر والثوم والماء، تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة.
ونقلت الشبكة أيضا عن بعض الأطباء قولهم، أن الدجاج يحتوي على نسبة عالية من أحماض أمينية، تساعد على إنتاج السيروتونين، وهو الناقل العصبي الذي يرفع من الحالة المزاجية للشخص.
كانت هذه تفاصيل خبر استخدم حساء الدجاج لمحاربة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.