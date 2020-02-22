لعنة "أميرة الماس" تصيب يابانية بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تأكدت إصابة امرأة من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس"، والتي خضعت للحجر الصحي، بفيروس كورونا، بعد أن أظهرت الاختبارات عدم إصابتها بالفيروس في بادئ الأمر.

ووفقا لهيئة الإذاعة اليابانية، تم السماح للمرأة صاحبة الـ60 عاماً، بمغادرة السفينة "أميرة الماس"، الأربعاء، بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة أسبوعين، إلى جانب مئات من الركاب الآخرين الذين أثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بالفيروس.

وأوضحت الهيئة أنه قد تم التأكد في البداية من عدم إصابة المرأة اليابانية بالفيروس، ، في 14 فبراير/شباط.

وسمحت حكومة طوكيو للركاب بالمغادرة باستخدام وسائل النقل العام، في قرار انتقده الخبراء.