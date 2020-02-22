باسل الصباح يكشف الحالة الصحية للكويتيين العائدين من إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، السبت، سلامة المواطنين العائدين من إيران، في أعقاب ظهور حالات إصابات ووفيات بسبب فيروس "كورونا"
وقال الوزير الكويتي، في تصريح صحفي لدى استقباله للمواطنين العائدين من إيران في الطائرة الأولى، والبالغ عددهم 130، بمبنى الشيخ سعد العبدالله بمطار الكويت، إن حالتهم جميعاً مطمئنة.
وأشار الوزير الكويتي إلى أنه سيتم إخضاع جميع المواطنين العائدين للمزيد من الفحوصات، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا الجديد كوفيد 19".
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